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  • Александр _
    Раз им дали гражданство, то и пособия придется выплачивать. Нужно строже следить за получением гражданства и жестко н...В Думе сказали пл...

В Думе сказали плохую правду о мигрантах и о том, получают ли они пенсии и пособия – информация меня ужаснула

В Думе сказали плохую правду о мигрантах и о том, получают ли они пенсии и пособия – информация меня ужаснула

В последние пару недель мигранты особенно разбушевались – новости во всех СМИ буквально заполнены ими и тем, что они вытворяют.

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Комментарии
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Александр _
Раз им дали гражданство, то и пособия придется выплачивать. Нужно строже следить за получением гражданства и жестко наказывать виновных и лишать его получивших не законно.
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6 мин.
Karmadon
&quot;Когда же прекратится этот бардак&quot;? Не раньше, чем МЫ его прекратим. Сами.
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5 мин.
игорь полюшкин
Ага!Ну да!
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