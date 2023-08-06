В Думе сказали плохую правду о мигрантах и о том, получают ли они пенсии и пособия – информация меня ужаснула

В последние пару недель мигранты особенно разбушевались – новости во всех СМИ буквально заполнены ими и тем, что они вытворяют.
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