Журналист Боуз обвинил Зеленского в преждевременной отправке в могилы миллиона украинцев

Он также подверг критике внешний вид Зеленского на церемонии прощания с Папой Римским.Ирландский журналист Чей Боуз 26 апреля подверг критике президента Украины Владимира Зеленского за его внешний вид на церемонии прощания с Папой Римским Франциском.