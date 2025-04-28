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Журналист Боуз обвинил Зеленского в преждевременной отправке в могилы миллиона украинцев

Журналист Боуз обвинил Зеленского в преждевременной отправке в могилы миллиона украинцев

Он также подверг критике внешний вид Зеленского на церемонии прощания с Папой Римским.Ирландский журналист Чей Боуз 26 апреля подверг критике президента Украины Владимира Зеленского за его внешний вид на церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Маловато отправил! Можно и на местах всех отстреливать!
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13 час.
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