Журналист Боуз обвинил Зеленского в преждевременной отправке в могилы миллиона украинцев

Он также подверг критике внешний вид Зеленского на церемонии прощания с Папой Римским.Ирландский журналист Чей Боуз 26 апреля подверг критике президента Украины Владимира Зеленского за его внешний вид на церемонии прощания с Папой Римским Франциском.
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