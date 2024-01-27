В Германии объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией

Призывы ряда стран Запада готовиться к войне с Россией направлены на то, чтобы избежать поражения Украины в конфликте в преддверии президентских выборов в США, считает немецко-финский предприниматель Ким Дотком.
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