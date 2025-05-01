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Поспешная эвакуация американцев...

Вчера многие  вспоминали  о том, что "50 лет назад, 30 апреля 1975 года, части Народной армии Вьетнама и Вьетконга заняли город Сайгон (ныне Хошимин) – длившаяся почти 20лет война во Вьетнаме закончилась полным поражением Южного Вьетнама, США и их союзников", и  цитировали  разные исторические   источники.

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