Поспешная эвакуация американцев...

Вчера многие вспоминали о том, что "50 лет назад, 30 апреля 1975 года, части Народной армии Вьетнама и Вьетконга заняли город Сайгон (ныне Хошимин) – длившаяся почти 20лет война во Вьетнаме закончилась полным поражением Южного Вьетнама, США и их союзников", и цитировали разные исторические источники.