В Петербурге к мощам святого Спиридона выстроились около тысячи человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Около тысячи человек верующих выстроились в очередь у Казанского кафедрального собора в Петербурге, чтобы поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского, передает корреспондент ТАСС.