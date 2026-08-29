В Петербурге к мощам святого Спиридона выстроились около тысячи человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Около тысячи человек верующих выстроились в очередь у Казанского кафедрального собора в Петербурге, чтобы поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского, передает корреспондент ТАСС.
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