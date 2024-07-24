Захарова назвала скудными итоги визита Зеленского в Британию

REUTERS/BENJAMIN CREMEL Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала скудными итоги визита лидера киевского режима Владимира Зеленского в Британию в рамках четвертого саммита Европейского политического сообщества.
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