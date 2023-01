Авторы «Смуты» раскрыли больше подробностей о проекте, в Сети появились превью Wo Long: Fallen Dynasty и Atomic Heart, в Сеть просочились новые детали Hogwarts Legacy, в Suicide Squad: Kill The Justice League появятся элементы игр-сервисов, создатели Behind the Frame: The Finest Scenery анонсир .