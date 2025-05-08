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Чемпионат России. «Локомотив» сыграет с «Динамо», «Енисей-СТМ» против «Стрелы-Ак Барс» и другие матчи

PARI Чемпионат России по регби 2-й тур 10 мая Локомотив – Динамо – 14.00 11 мая Енисей-СТМ – Стрела-Ак Барс – 11.

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