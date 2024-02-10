Небензя заявил о невозможности решения горящих международных проблем без России

Небензя заявил, что решение горящих международных проблем без России невозможно Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что решение горящих международных проблем без России невозможно, Москву просят активно посредничать в урегулировании.
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