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Южнокорейская Hanwha разрабатывает платформу токенизированных ценных бумаг на базе Avalanche

Южнокорейская Hanwha разрабатывает платформу токенизированных ценных бумаг на базе Avalanche

Крупная брокерская компания в Южной Корее Hanwha Investment & Securities разработала платформу токенизированных ценных бумаг на базе Avalanche.

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