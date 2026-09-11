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Татар-информ

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«Революционные изменения»: Абдулганиев объяснил новые правила мобильной торговли

«Революционные изменения»: Абдулганиев объяснил новые правила мобильной торговли

Уполномоченный при Раисе Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев посетил стоянку фудтраков в парке «Урам», где встретился с предпринимательницей Миляушой Валеевой и рассказал о новых правилах мобильной торговли.

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