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Петербургский дневник

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Эксперт назвала размер средней пенсии в России

Эксперт назвала размер средней пенсии в России

Она составляет 20 941 рубль Заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская рассказала «РИА Новости» о средней пенсии в России и как она отличается в зависимости от регионов.

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