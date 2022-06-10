Происшествия

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В Забайкальском крае полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений

В ОМВД России по Улетовскому району поступило заявление от начальника лесничества о том, что недалеко от села Хадакта обнаружена незаконная рубка.

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