В Забайкальском крае полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений

В ОМВД России по Улетовскому району поступило заявление от начальника лесничества о том, что недалеко от села Хадакта обнаружена незаконная рубка.
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