Собянин: портал поставщиков объединил 410 тыс. предпринимателей со всей России

Портал поставщиков объединил 410 тыс. предпринимателей со всей России. Такое заявление 17 сентября сделал мэр Москвы Сергей Собянин.
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