Филиппо: Зурабишвили должна сесть в тюрьму, если не покинет свой пост Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна сесть за решетку, если добровольно не уйдет с поста президента, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.
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