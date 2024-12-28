Во Франции поразмыслили о перспективах Зурабишвили на посту главы Грузии

Филиппо: Зурабишвили должна сесть в тюрьму, если не покинет свой пост Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна сесть за решетку, если добровольно не уйдет с поста президента, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.