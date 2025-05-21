МВФ: США должны сократить дефицит для контроля растущего долга

Гита Гопинат из МВФ призывает США урегулировать бюджетный дефицит и внешний долг. Отметив положительное влияние снижения пошлин между США и Китаем, она также приветствует торговое соглашение с Великобританией.
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