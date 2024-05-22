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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанцы сообщили о двух отважных девочках, выводящих людей при пожаре

Рязанцы сообщили о двух отважных девочках, выводящих людей при пожаре

Напомним, пожар случился накануне. Пожарные спасли одного человека, шестерых эвакуировали. «Две отважные девочки побежали и начали стучать в квартиры, выводя людей из задымленного дома до приезда пожарных», - рассказала автор.

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