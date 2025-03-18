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Дело экс-замминистра обороны России Тимура Иванова отказались передавать в Мособлсуд

Дело экс-замминистра обороны России Тимура Иванова отказались передавать в Мособлсуд

Московский городской суд отказался вернуть в прокуратуру дело бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который обвиняется в растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц».

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