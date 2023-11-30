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Федоров о 5:3 с Минском: «Проявили характер, вовремя забили, выстояли в меньшинстве. Одолели серьезную команду»

«Какая-никакая, но победа, ребят – с победой. Отдались как могли. Не без ошибок, эмоционально сложная игра для нас, ненужные удаления.

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