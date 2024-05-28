В парке «Херсонес Таврический» восстановили русло древней реки Героон

В Севастополе на огромной территории в несколько десятков гектаров возводится уникальный объект - историко-археологический парк Херсонес Таврический, где история древнейшего города воплощается в новом исполнении.
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