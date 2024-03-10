Бывший офицер ФСБ оценил предупреждения Запада о терактах в Москве Ирэн ОрлонскаяРезервный подполковник ФСБ Алексей Филатов, действующий глава российского объединения «Альфа-Офицеры», прокомментировал предупреждения посольств Соединенных Штатов и Великобритании о возможной угрозе терактов в столице РФ — Москве.
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