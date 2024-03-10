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  • Игорь Овчаренко
    А если стаж 60 лет,то как?Увеличить пенсию ...
  • Татьяна Рябинова
    Сармату им отправить, иначе не поймутНужно быть готовы...
  • Наташа Устинова
    Да лучше бы и не знать никогда этого болабола. Абсолютно никчёмный и не нужный человечек в думе. Да между прочим там ...В Госдуме озвучил...

Бывший офицер ФСБ оценил предупреждения Запада о терактах в Москве

Бывший офицер ФСБ оценил предупреждения Запада о терактах в Москве

Бывший офицер ФСБ оценил предупреждения Запада о терактах в Москве Ирэн ОрлонскаяРезервный подполковник ФСБ Алексей Филатов, действующий глава российского объединения «Альфа-Офицеры», прокомментировал предупреждения посольств Соединенных Штатов и Великобритании о возможной угрозе терактов в столице РФ — Москве.

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