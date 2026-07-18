FT: Зеленский задумался об увольнении Сырского для выхода из кризиса

VITALII NOSACH/EPA/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главкома ВСУ Александра Сырского на фоне протестов против отставки главы минобороны Михаила Федорова и вызванного этим кризиса.
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