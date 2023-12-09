FIA Gala-2023: Ферстаппен – трехкратный чемпион мира Формулы 1, Хэмилтон и Алонсо получили награды

FIA Image PoolВечером 8 декабря в Баку состоялась ежегодная церемония награждения FIA Gala, на которой победители и призёры чемпионатов под эгидой Международной автомобильной Федерации получили свои награды по итогам гоночного сезона-2023.
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