´С Международным женским днём´.

С прекрасным праздником весныМы Вас сердечно поздравляем.Здоровья, счастья и любвиОт всей души мы Вам желаем!И солнце пусть Вам ярко светит, И птички радостно поют, Пусть в Вашем доме воцарятсяВеселье, мир, тепло, уют.