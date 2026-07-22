Volkswagen Golf и T-Roc получили новые гибридные установки[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Volkswagen расширила линейку «зеленых» модификаций своих самых популярных моделей для европейского рынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии