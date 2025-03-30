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Курская область. Суджанский район. Останки убитых детей с изъятыми органами +18

Осторожно, кадры строго 18+В Курской области обнаружены тела десятков детей, убитых военнослужащими мразями из ВСУ  Сколько ещё страшных находок скрывает курская оккупация фашистским отребьем, остаётся только догадываться.

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