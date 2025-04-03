Вечная ночь на Земле: что нас ждет через миллиарды лет Ирина ВальковаНедавние исследования астрофизиков показали, что темная материя, загадочный и невидимый компонент Вселенной, влияет не только на движение галактик, но и на Землю.
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