👆да-да-да, они разрушают нашу экономику, а мы их бережём. Вернее, чьи активы бережём?.
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👆да-да-да, они разрушают нашу экономику, а мы их бережём. Вернее, чьи активы бережём?.
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