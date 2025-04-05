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Царьград

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Трамп и тарифы: как тактика США укрепляет связи с Россией вопреки ЕС

Трамп и тарифы: как тактика США укрепляет связи с Россией вопреки ЕС

Тарифные решения Трампа ослабляют влияние ЕС на Украине, укрепляя отношения США и России. Испанское издание Publico подчеркивает, что такая политика может привести к новому экономическому альянсу против Европейского Союза.

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