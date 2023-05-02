Джоэл Эмбиид – MVP НБА

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид признан MVP НБА в сезоне-22/23. Он получил 73 первых места и обошел в голосовании 100 журналистов двух других претендентов: центрового «Денвера» Николу Йокича и форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо.