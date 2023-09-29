Жителя Керчи задержали за передачу данных о ВС РФ украинской разведке

Жителя Керчи задержали по подозрению в госизмене, сообщает РИА Новости. По данным агентства, подозреваемый вышел на связь с украинской разведкой и по ее заданию снимал на видео передвижения российской военной техники.
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