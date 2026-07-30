Разведка спутниками и агентами: Как США и Франция помогают украинским БПЛА

Существует очень много технических средств спутниковой разведки, сказал НСН Максим Кондратьев. Самым надежным средством борьбы с БПЛА является уничтожение заводов, научно‑исследовательских институтов или групп, которые занимаются разработкой беспилотных комплексов и комплектующих к ним, заявил НСН основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.