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Какой сегодня праздник? Самые важные события на 22 мая 2021 в России

Какой сегодня праздник? Самые важные события на 22 мая 2021 в России

22 мая – день морского судоходства Праздники 22 мая Международный день биологического разнообразия Никола Вешний Вешнее Макошье (День Земли) День рождения тюбика для зубной пасты День бассейновой индустрии День основания Третьяковской галереи День морского судоходства День рождения технологии «Ethernet» День богатырского Посвиста Международный день гота День винегрета День ванильного пудинга День покупки музыкального инструмента Именины Семен, Николай, Иосиф, Дмитрий, Гавриил, Василий, Акилина.

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