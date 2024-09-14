Турция – Сирия: дорога в никуда

Эрдоган определился с турецкими условиями восстановления отношений с Сирией В предыдущем материале мы рассказали о позиции президента Сирии Башара Асада по урегулированию отношений с Турцией, главным условием которого представляется полный и безусловный вывод Анкарой своих войск из арабской страны.