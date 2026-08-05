Bloomberg: В Австрии прошла секретная встреча представителей РФ и стран Запада по Украине

Дипломатия редко умирает — она уходит в подполье. Пока официальные лица на всех уровнях твердят о невозможности диалога, бывшие чиновники и эксперты тихо встречаются в нейтральных столицах, чтобы обсудить то, о чем не принято говорить вслух.
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