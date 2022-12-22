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Эти 12 продуктов обязательно должны быть в рационе, если вам уже исполнилось 50 лет

Эти 12 продуктов обязательно должны быть в рационе, если вам уже исполнилось 50 лет

Чем старше мы становимся, тем тщательнее нужно контролировать свой рацион. Так, если до 30 лет многие вредные продукты практически не отражались на нашей фигуре, то с годами каждое калорийное блюдо буквально «прилипает» к животу, бокам и бедрам.

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