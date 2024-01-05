2024. Европа

Виктор Луговой "бюджет ЕС принимается на срок в семь лет" А, - так у евров семилетка?? И - как зовуть ихнего Никитсерьгеича? А слабо - семилетку в четыре года, с вручением радужных знамян "Передовик капиталистисского соревнования"? А слабо - "Догнать и перегнать Китай!"? Ну, и... ввести расстрельные статьи за хищение капсобственности в особо жутких размерах.

Евгений МакЛауд А фокус в том, что как только экономика жидопендосов с гейропейцами рухнет, они пойдут воевать с Россией. Это происходит с периодичностью ДВА раза в столетие уже несколько веков. Так что рецепт известен.