Политика как он...
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Политика как она есть

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2024. Европа

2024. Европа

Добрый вечер, Империя. В ожидании общеевропейских выборов в июне 2024 года оппозиция нынешних властей получает все больше данных, что с экономикой Евросоюза не просто плохо, а откровенно ужасно – теперь, вслед за промышленностью, в свободное падение отправилась сфера услуг.

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Комментарии
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Виктор Луговой
&quot;бюджет ЕС принимается на срок в семь лет&quot; А, - так у евров семилетка?? И - как зовуть ихнего Никитсерьгеича? А слабо - семилетку в четыре года, с вручением радужных знамян &quot;Передовик капиталистисского соревнования&quot;? А слабо - &quot;Догнать и перегнать Китай!&quot;? Ну, и... ввести расстрельные статьи за хищение капсобственности в особо жутких размерах.
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10 час.
Евгений МакЛауд
А фокус в том, что как только экономика жидопендосов с гейропейцами рухнет, они пойдут воевать с Россией. Это происходит с периодичностью ДВА раза в столетие уже несколько веков. Так что рецепт известен.
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10 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ ЕС сам выбрал ТАКОЙ путь, во всём потакая своему гегемону США, и винить  в том, что теперь с европейскими странами происходит некого... кроме себя самих... И что же на поверку вышло: Россию не только попытки военным путем  уничтожить как правило весьма затратно, а итог  и вовсе непредсказуем от слова совсем, но как-то и экономически тоже  не очень-то  выходит... а что в итоге  с ЕС может случиться - даже представлять не хочется... сами проходили -знаем.
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9 час.

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