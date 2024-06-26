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Царьград

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Самарцы хотят помешать строительству высотки на берегу Волги

Самарцы хотят помешать строительству высотки на берегу Волги

Спор касательно будущей многоэтажки на ул. Межевой разгорелся между товариществом собственников жилья "Лейтенанта Шмидта, 1" и министерством строительства Самарской области.

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Комментарии
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Обухова Людмила
Желаю победы ТСЖ. Сплошные высотки, там и так уже транспортный коллапс!
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