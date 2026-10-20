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Звезда 2Drots Эйтан рассказал, какие шансы у клуба на чемпионство в турнире. Напомним, СКА Басты вылетел из WINLINE Кубка Медиалиги, упустив преимущество в 3:0 над 2D (3:0, 0:3, 2:3 Б).