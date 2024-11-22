Смоленщина попала в список лидеров по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Награду смолянам на форуме в столице вручил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин В числе лидеров по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» оказалась Смоленская область, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
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