Турецкие банки прекратили обслуживание карт UnionPay от Газпромбанка

Турецкие банки прекратили обслуживание карт системы UnionPay, выпущенных российским Газпромбанком. Как выяснили корреспонденты ТАСС в Анкаре и Стамбуле, карты больше не принимаются ни в банкоматах государственных банков Турции, ни в устройствах частных финансовых организаций, включая структуры с иностранным капиталом.