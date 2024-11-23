Турецкие банки прекратили обслуживание карт UnionPay от Газпромбанка

Турецкие банки прекратили обслуживание карт системы UnionPay, выпущенных российским Газпромбанком. Как выяснили корреспонденты ТАСС в Анкаре и Стамбуле, карты больше не принимаются ни в банкоматах государственных банков Турции, ни в устройствах частных финансовых организаций, включая структуры с иностранным капиталом.
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