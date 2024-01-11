Путин уверен в улучшении ситуации с инфляцией в РФ

ЮВ

Юрий Во

Лучше бы Путин об инфляции вообще ничего не говорил... А то говорит абсолютно бред, который ему нашептывает РОССТАТ. Это и понятно. Путин не экономист и вообще экономику знает только со слов своего окружения. А обычному человеку, который имеет общее представление об экономике, хотя бы из курса, прослушанного в институте, ясна один основополагающий тезис : Если мы имеем рыночную экономику, то в случае, если рублевая масса не покрывается товарной массой, то цены будут расти. А что мы имеем ? Мы имеем сотни миллиардов рублей, которые истрачены и тратятся сегодня на цели СВО. Это деньги, которые тратятся на то, что товарной массой не является, ибо пушки, снаряды, боеприпасы - это НЕ товар народного потребления. Правда, если бы пушки и прочее вооружение продавалось бы в зарубежье и вместо проданных пушек ввозились бы товары народного потребления - все было бы хорошо. Фактически, миллиарды, потраченные на оружие, вернулись бы в страну востребованной товарной массой. НО ЭТО НЕ НАШ СЛУЧАЙ! У нас миллиарды, потраченные на вооружение, ТУПО "утилизируются" на полях СВО . Т.е. деньги, выплаченные на производство вооружений и зарплату военным, ПРПОСТО выходят на рынок страны, а ТОВАРА на эти деньги ТАМ нет! Итог понятен. Цены растут, инфляция ускоряется и ЭТОГО не остановить, ибо законы экономики не управляются Указами, поручениями и распоряжениями Путина. Что это означает ? Вывод очевиден " Уже сегодня реальная инфляция выше данных РОССТАТА в несколько раз. Но это цветочки. Реальную цену СВО мы узнаем чуть позже. Ведь экономические процессы имеют определенную инерцию. Поэтому, то что планирует Путин на 2024 . - инфляцию 4% - это откровенный бред. Если удержимся в пределах 20-30% будет хорошо. Хотя у Путина всегда есть выход - даст указание РОССТАТУ - и РОССТАТ "нарисует" то, что "надо".