Кафельников о поражении Медведева от Зверева: «Может, недооценил. Может, подумал, что настроя хватит для победы»

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал то, что Даниил Медведев и Андрей Рублев играли на итоговом турнире ATP, а Медведев дошел до финала, где уступил немцу Александру Звереву (4:6, 4:6).

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