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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Донте Дивинченцо может не успеть получить итальянский паспорт до Евробаскета

По информации Алессандро Маджи из Sportando, в Федерации баскетбола Италии усиливаются опасения относительно участия защитника игрока «Вулвс» в Евробакете-2025.

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