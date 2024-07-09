Пошлину хотят брать с каждой точки продажи алкоголя в Забайкалье

Дороже торговля спиртным будет обходиться тем бизнесменам, у кого больше «наливаек».Депутаты нижней палаты федерального парламента разработали новый законопроект, связанный с лицензированием горячительных напитков.
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