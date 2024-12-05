Крупнейшие ассоциации производителей чипов Китая заявляют, что покупать американские чипы небезопасно

После того как правительство США ввело новые санкции против китайского полупроводникового сектора, различные китайские промышленные организации, включая Китайскую интернет-ассоциацию, Китайскую ассоциацию полупроводниковой промышленности и Китайскую ассоциацию автомобильной промышленности, выступили с заявлениями, в которых утверждают, что покупать американские чипы небезопасно, сообщает Phoenix New Media.