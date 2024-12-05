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Крупнейшие ассоциации производителей чипов Китая заявляют, что покупать американские чипы небезопасно

Крупнейшие ассоциации производителей чипов Китая заявляют, что покупать американские чипы небезопасно

После того как правительство США ввело новые санкции против китайского полупроводникового сектора, различные китайские промышленные организации, включая Китайскую интернет-ассоциацию, Китайскую ассоциацию полупроводниковой промышленности и Китайскую ассоциацию автомобильной промышленности, выступили с заявлениями, в которых утверждают, что покупать американские чипы небезопасно, сообщает Phoenix New Media.

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