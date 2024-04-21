В ДК "Победа" завершились региональные соревнования по спортивным бальным танцам "Радуга танца - 2024".
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В ДК "Победа" завершились региональные соревнования по спортивным бальным танцам "Радуга танца - 2024".