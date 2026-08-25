Зеленский опубликовал поздравление от Трампа и намекнул ему на ракеты для Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети Х опубликовал «теплое и ободряющее» поздравление от американского коллеги с Днем независимости, а также намекнул на ракеты для систем ПВО Patriot.
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