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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тоттенхэм» отказался продать Эмерсона Рояла «Милану» за 10 млн евро и требует 20

«Тоттенхэм» отклонил стартовое предложение «Милана» по Эмерсону Роялу. «Россонери» предлагали за правого защитника 10 млн евро, но лондонский клуб ответил отказом.

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