Российский рынок не теряет надежды на продолжение роста

К открытию торгов в России складывается позитивный внешний фон. Торги в Азии завершаются на мажорной ноте, рынки АТР повторяют динамику рынков США, которые росли в ожидании квартальных отчетов крупнейших технологических компаний.
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